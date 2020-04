Klaudia El Dursi pokazała, jak jej syn gra na gitarze. Trzeba przyznać, że ma ogromny talent

Klaudia El Dursi, choć szturmem pobiła polski show-biznes, wielokrotnie udowadniała, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Na instagramowym profilu często publikowała zdjęcia z synami i parterem. Tym razem pokazała talent jednego z synów. Okazuje się, że Dawid świetnie gra na gitarze.

REKLAMA

Syn Klaudii El Dursi gra na gitarze

Nagranie zostało opublikowane na jej InstaStory. Możemy na nim zobaczyć, jak Dawid, siedząc na tarasie, gra na gitarze. Nic dziwnego, że dumna mama nie kryje zachwytu talentem syna. W końcu w tak młodym wieku, biegle opanował ten instrument. Na jednym z ujęć pojawił się uroczy napis i emotikona serduszka.

Mój grajek - napisała.

Całe nagranie możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz wideo Syn Klaudii El Dursi gra na gitarze

Klaudia El Dursi rodzina

Ostatnie tygodnie nie były dla Klaudii El Dursi łatwe. Modelka w ostatnim czasie długo przebywała bez najbliższych. Podczas nagrań do programu "Hotel Paradise" (gdzie pełni rolę prowadzącej) utknęła na Bali i nie mogła wrócić do kraju. Gdy po wielu tygodniach dotarła do Polski, musiała odbyć obowiązkową izolację, która trwała dwa tygodnie. W ciągu tych wszystkich dni nie widziała ukochanych synów i partnera.

Gdy w końcu izolacja się skończyła, celebrytka od razu swoją radość pokazała na Instagramie, zamieszczając zdjęcie z dziećmi. Stęskniona mama wreszcie mogła się z nimi spotkać po trzymiesięcznej przerwie. Warto przypomnieć, że modelka ma dwóch synów Dawida i Jasia, a ze swoim partnerem związana jest od kilku lat.