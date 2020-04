Metamorfozy Joli Rutowicz ciąg dalszy. Jej nos jeszcze nigdy nie wyglądał tak dobrze!

Jola Rutowicz dała się poznać polskim telewidzom jako uczestniczka i zwyciężczyni czwartej edycji polskiego "Big Brothera". Była jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w całej historii tego programu, szokowała długością swoich tipsów, wyrazistym makijażem i różem swych stylizacji. Widzowie na długo zapamiętali zarówno jej zachowanie w programie, jak i związek z Jarosławem Jakimowiczem. Celebrytka przeszłość zostawiła jednak za sobą, a szczęścia postanowiła poszukać za oceanem.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe gwiazdy polskiego

Jola Rutowicz przeszła metamorfozę

Jola Rutowicz w 2009 roku przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Stopniowo celebrytka zmieniała swój wizerunek, rezygnując z częstych wizyt w solarium i zmieniając kolor włosów na blond. Chociaż wraz z wyjazdem do słonecznego Miami Rutowicz zniknęła z polskiego show-biznesu, to jednak co jakiś czas dawała o sobie znać, wstawiając nowe zdjęcia po przebytej metamorfozie. Ostatnio zwyciężczyni "Big Brothera" podzieliła się ze swoimi instagramowymi obserwatorami aktualnymi fotkami. Jak widzimy, pobyt na Florydzie bez wątpienia jej służy!

Jola Rutowicz Instagram @jollie_jolanta_rutowicz_

Największy wpływ na zmianę wyglądu Joli Rutowicz miała jednak nie zmiana fryzury, lecz przebyte operacje plastyczne i zabiegi medycyny estetycznej. Celebrytka zdecydowała się bowiem na korektę nosa. Musimy przyznać, że dziś wygląda on lepiej, niż kiedykolwiek wcześniej. Tak celebrytka pisała o swoim ostatnim zabiegu:

Pełen profesjonalizm! (...) Efekt operacji przeszedł moje najmilsze oczekiwania. (...) Już siedem dni po zabiegu mogłam swobodnie wrócić do codzienności.

Jola Rutowicz Instagram @jollie_jolanta_rutowicz_

A Wam jak się podoba nowa Jola Rutowicz?