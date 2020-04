Nie żyje króliczek "Playboya". Przy ciele Ashley Mattingly znaleziono list pożegnalny

4v 27 minut temu Oceniono 2 razy -2

Ofiara stylu życia, jaki promujecie na co dzień. Wyzwolony feminizm, związek z celebrytą, normalnie życie niczym z powieści Blanki L.

O mrocznych stronach mało kto mówi głośno, a kolejne babki popełniające samobójstwa to już tylko statystyka.



Kobieta powinna:

a) szanować siebie

b) wiązać się z kimś, kto szanuje ją.



Tak trudno promować taki styl życia, w czym problem? Że gospodarka tego nie udźwignie, bo szczęśliwe kobiety są "gorszymi" konsumentkami? Czy może żal wam tych wszystkich sku...eli, co żeby poczuć się samcem alfa, muszą uderzyć kobietę?



PS. jak kobieta wszystkim pokazuje swoje ciało, to później jest naprawdę problem, by partner ją szanował. mimo najszczerszych chęci.