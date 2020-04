Paulina Sykut-Jeżyna pokazała córeczkę, która przytula się do taty. To naprawdę urocze zdjęcie!

Paulina Sykut-Jeżyna, jak większość polskich gwiazd, znaczną część wolnego czasu spędza w domowej izolacji. Z tego powodu coraz chętniej uchyla rąbka tajemnicy, dotyczącej jej życia prywatnego. Fani prezenterki, na jej instagramowym profilu mogą podziwiać zdjęcia jej córki Róży i męża Piotra. Ostatnio, kolejny raz pochwaliła się ich rodzinną fotografią.

Zobacz wideo Paulina Sykut z rodziną na wakacjach w Zakopanem

Paulina Sykut-Jeżyna pokazała zdjęcie córeczki

Paulina Sykut-Jeżyna na swoim InstaStory opublikowała czarno-białe zdjęcie przedstawiające jej męża i córkę. Oboje są do siebie wtuleni i dają sobie buziaka. Co więcej, w rogu narysowała różowe serce. Musimy przyznać, że to ujęcie chwyta za serce.

Paulina Sykut-Jeżyna mąż i córka Fot. Paulina Sykut-Jeżyna - Instagram

Przypomnimy, że to kolejne rodzinne zdjęcie prezenterki, którym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Ostatnio z okazji świąt wielkanocnych, Paulina zamieściła fotografię, pokazując, jak celebrują święta, w tym trudnym dla wszystkich czasie. Okazało się, że spędzają je tylko w swoim gronie. To zdjęcie również zachwyciło fanów, którzy rzadko mogą podziwiać jej rodzinę. Nic dziwnego, że pod postem pojawiło się wiele komentarzy i miłych słów.

Paulina Sykut-Jeżyna. Małżeństwo

Paulina Sykut-Jeżyna od 1998 roku jest w związku z przedsiębiorcą, Piotrem Jeżyną. Para po ponad 13 latach postanowiła stanąć na ślubnym kobiercu i w 2011 roku wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w Puławach w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pięć lat później na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko - córka Róża.