Malik Montana opublikował zdjęcie internautki, która nazwała go "seksistą". Raper rozkręcił aferę w sieci

cerrie35 22 minuty temu 0

W wannie i nagości faktycznie nie ma nic seksualnego, pod warunkiem że nie upublicznia się takich zdjęć i ich odbiorcami nie są mężczyźni. Męskiej natury nie oszukają żadne feministyczne farmazony. Mężczyzna jest tak skonstruowany, że jak pokaże mu się cycki, to będzie się gapił na cycki, jak pokaże mu się zgrabną pupę obcisłej spódnicy, to będzie się na nią gapił. A dżentelmen nie będzie tego robił nie dlatego, iż będzie to uważał za niestosowne, ale tylko dlatego że dostałby po mordzie od kobiety. Ona mu wytyka, że jest seksistą poprzez teksty swoich piosenek, on z kolei jej wytyka, że sama jest między innymi temu winna, bo publikuje takie a nie inne zdjęcia. Ot takie babskie lewackie pie***lenie: "Pokażę facetowi głęboki dekolt i zgrabny tyłek, ale niech nie waży się na żadne podteksty seksualne". A to już nie ma nic wspólnego z szacunkiem ani do kobiet, ani do mężczyzn.