Katarzyna Cichopek z mężem i córką zachęcają do tańczenia online. "Córcia ma tatusiowy uśmiech"

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel swego czasu byli ulubioną parą w polskim show-biznesie. Mimo że nie mieli problemu z opowiadaniem w mediach o swoim życiu związku, to od samego początku konsekwentnie chronili prywatność swoich dzieci. Ostatnimi czasy coraz częściej na Instagramie aktorki "M jak miłość" pojawiają się wspólne zdjęcia z dziećmi, jednak zawsze w okularach lub maseczce, aby do końca nie zdradzać ich wizerunku. Na najnowszej fotce jedna z internautek zauważyła spore podobieństwo Heleny do taty.

Katarzyna Cichopek zachęca do tańców online z córką i mężem

Marcin Hakiel od wielu lat prowadzi szkoły tańca, jednak ze względu na obecną sytuację, te nie mogą funkcjonować normalnie. Tancerz znalazł wyjście z sytuacji i proponuje swoim podopiecznym zajęcia na platformie online, do których w najnowszym poście zachęcała Cichopek, kusząc również rabatem.

Na zdjęciu widzimy aktorkę, jej męża i córkę Helenę. Ta ma już 6 lat i jak się okazuje, coraz bardziej przypomina znanego tatę.

Córcia ma "tatusiowy uśmiech". Fajna focia. Miłego dnia.

Fajna rodzinka.

Helena cały tatuś - piszą pod zdjęciem internauci.

Faktycznie Helena jest aż tak podobna do Marcina Hakiela?

