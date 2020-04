Anna Lewandowska żali się, że Klara nie chce nosić sukienek. "Genów nie oszukasz"

Od kiedy Anna Lewandowska została mamą, na jej profilu na Instagramie nie brakuje zdjęć Klary. Mimo że trenerka do tej pory w pełni nie pokazała twarzy córki, to jednak regularnie publikuje jej zdjęcia. Lubi pokazywać codzienne zajęcia Klary, jej treningi, a także stylizacje. Tym razem natomiast się pożaliła, że córka nie chce nosić sukienek.

Klara nie chce nosić sukienek

Anna Lewandowska pokazała nowe urocze zdjęcie Klary, która została ubrana w sweterek w wisienki, dżinsy i żółte trampki. Jak się okazuje, 3-letnia dziewczynka najchętniej wybiera sportowe stroje, całkowicie rezygnując z dziewczęcych dodatków i sukienek, o czym trenerka napisała na Instagramie, prezentując typowy dialog z córką.

Ja: Klara, to może dziś założysz sukienkę..?

Klara: Nieee

A miały być piękne sukieneczki, boho style (czasami się udaje), balerinki, spineczki, opaski.. A co jest? Dresy, w razie gdyby przyszło zrobić burpeesy. Po kim ona to ma? I w sumie, dlaczego mnie to jeszcze dziwi?

Fani również nie są już zdziwieni modowymi wyborami Klary.

Mocne geny, nie oszukasz.

No i dobrze, przynajmniej od małego wie czego chce.

Genów nie oszukasz - komentują internauci.

Ciekawe, czy jak Klara nieco podrośnie, to zmieni swój styl i zacznie interesować się sukienkami i balerinkami? Nie jest to wykluczone. Podejrzewamy również, że nigdy całkowicie nie porzuci swojego zamiłowania do sportowych strojów. W końcu treningi ma już we krwi.