Jessica Mercedes wraca do ćwiczeń na macie od Chanel za 15 tysięcy złotych. Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska komentują

Niedawno pisaliśmy, że Kasia Tusk pochwaliła się matą do ćwiczeń od Chanel za 15 tysięcy złotych. Okazuje się, że taką samą w swojej kolekcji ma Jessica Mercedes. Blogerka postanowiła odkurzyć zapomnianą matę i powrócić do ćwiczeń. W komentarzach nie brakuje propozycji treningowych, a te padły od samych guru fitnessu, czyli Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej.

REKLAMA

ZOBACZ TEZ: Doda wzięła udział w #pillowchallenge i wszyscy zobaczyli jej wąską talię. Ma takie same wymiary jak Ewa Chodakowska

Jessica Mercedes chwali się matą do ćwiczeń w cenie samochodu

Jessica Mercedes ma słabość do drogich marek. Blogerka chętnie relacjonuje luksusowe zakupy na swoim Instagramie, a teraz zdecydowała się przypomnieć o macie, którą dostała od Chanel. Takie cacko do ćwiczeń kosztuje prawie 15 tysięcy złotych, więc nic dziwnego, że Jess nie omieszkała ponownie jej użyć, wracając tym samym do regularnych ćwiczeń.

Umyłam matę, którą dostałam kiedyś od Chanel i motywuję się dzisiaj do codziennych ćwiczeń ! Na razie robiłam sporo jogi, ale czas na zmiany, z kim ćwiczycie w domu? Piszcie w komentarzach! - czytamy pod zdjęciem Jessiki.

Na odzew ze strony internautów nie trzeba było długo czekać, jednak to komentarze Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej zebrały najwięcej polubień. Obie trenerki zachęcały blogerkę do ćwiczeń u swojego boku.

Kochana zapraszam na trening - napisała Anna Lewandowska.

Kilka godzin później pojawił się również komentarz Ewy Chodakowskiej. Ta poszła o krok dalej i dokładnie napisała, kiedy Jessica może przyłączyć się do jej treningu.

Uuuu... jaka cudna mata. Wpadaj Jess na lajfy codziennie pon-pt, godz: 18:00 na mój Instagram i Facebook na przemian. 20 - 30 min trening na żywo. PROMISE! Dobry nastrój utrzymuje się przez następne 24 h, a pierwsze widoczne efekty GWARANTUJE już po 10 takich minisesjach. ZDRÓWKA! - zachęcała Chodakowska.

mata Chanel Moda Operandi screen

Jessica ma trudny orzech do zgryzienia. Wybór może wywołać niemałe emocje wśród fanów trenerek. Może właśnie dlatego, blogerka jeszcze się nie określiła.

RG