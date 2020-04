Anna Mucha w czasie izolacji stała się aktywną użytkowniczką Instagrama. Ostatnio rozpaliła fanów, publikując zdjęcie w ramach #pillowchallenge. Aż trudno uwierzyć, że gwiazda "M jak Miłość" 26 kwietnia kończy 40 lat. Aktorka miała hucznie obchodzić urodziny, ale w czasie izolacji jest to niemożliwe. Teraz w rozmowie z "Party" zdradziła, jakie miała plany, a także ujawniła intymne szczegóły ze swojego prywatnego życia.

Zobacz wideo Anna Mucha zalała się łzami w "Dance Dance Dance"

Anna Mucha będzie świętować 40. urodziny

Życie prywatne Anny Muchy wzbudza ogromne emocje. Po 11 latach gwiazda rozstała się z dotychczasowym partnerem Marcelem Sorą, który ostatnio był widziany w towarzystwie pewnej kobiety, w jednej z warszawskich restauracji. Czy Anna Mucha szuka teraz nowej miłości?

Czy szukam miłości? Podobno kobieta jest najsilniejsza, gdy jest kochana, a moje dzieci tak mnie kochają, że czuję się superpower woman, więc miłość już mam! - kwituje aktorka.

Mucha deklaruje jedno, ale w sieci pojawiły się kolejne fotografie, które podsycają plotki o jej romansie z Kubą Wojewódzkim. Ostatnio prezenter zamieścił na Instagramie wspólne zdjęcie, a w opisie sugeruje, że aktorka jest częstym gościem w jego domu. Na jego temat jednak nic nie wspomniała na łamach "Party", a opowiedziała za to, że miała wyjechać do Toskanii, aby tam świętować okrągłe 40. urodziny. Podczas imprezy z rodziną i przyjaciółmi miała obchodzić także 30-lecie pracy zawodowej.

Czterdziestka? Wolę myśleć, że mam trzydzieści lat, bo dokładnie tyle jestem w polskim show-biznesie. Uważam, że to sukces 30 lat funkcjonować w naszej rzeczywistości i nie zwariować, choć pewnie znajdą się i tacy, którzy zechcieliby to podważyć - mówiła Anna Mucha w rozmowie z "Party".

Anna Mucha dała się poznać widzom jako surowa jurorka, która nie przebiera w słowach. W ostatnim odcinku programu "Dance, dance, dance" doszło do ostrej wymiany zdań między nią a Anną Karczmarczyk. Czy gwiazda zamierza złagodnieć?

Absolutnie nie! Wiem, czego chcę, co się dla mnie liczy i jak ważny jest szacunek. Jestem urodzoną wojowniczką i jedyne, o co walczę, to dobre imię moje i moich najbliższych - powiedziała gwiazda.

Aktorka wyznała, że jest zadowolona z tego, co osiągnęła. Cieszy się także z posiadania rodziny i deklaruje, że zawsze jest wierna sobie, co napawa ją dumą. Na pierwszym miejscu stawia rolę matki, którą jest dla 8-letniej Stefanii i 6-letniego Teodora. W "Party" podkreśliła, że jest dumna z tego, jaką jest matką, obywatelką i partnerką, bo zawsze jest sobą. Nie pozostaje nam nic innego, tylko życzyć gwieździe wszystkiego, co najlepsze z okazji zbliżających się urodzin i aby zawsze pozostała sobą.