Wiktoria Gąsiewska znalazła zdjęcia z dzieciństwa. Internauci rozczuleni: OMG, jaki piękny aniołek

Czas domowej izolacji sprzyja robieniu porządków, na które normalnie nie mielibyśmy czasu. I tak polskie gwiazdy sięgają do starych albumów i odkopują zdjęcia sprzed wielu lat. Mogliśmy już zobaczyć piękną Magdę Mołek czy młodziutką Anetę Zając z czasów studiów. Teraz rodzinną pamiątką pochwaliła się Wiktoria Gąsiewska. To na pewno was rozczuli!

Wiktoria Gąsiewska na starych zdjęciach

Aktorka udostępniła na swoim Instagramie dwie wyjątkowe fotografie. Gąsiewska jest na nich jeszcze dzieckiem i to jakim uroczym. Na pierwszym zdjęciu trzyma kolorową parasolkę, natomiast na drugim pozuje na zielonej działce. Największą jednak uwagę zwracają piękne włosy dziewczynki, które były bardzo jasne i kręcone.

Lil me - napisała krótko Wiktoria.

Fani aktorki żywo zareagowali na archiwalne zdjęcia. Jedni uważają, że Gąsiewska w ogóle się nie zmieniła, a inni rozczulili się widokiem słodkiej dziewczynki.

Włosy zostały tak samo długie i śliczne.

Nic się nie zmieniłaś.

OMG, jaki piękny aniołek.

Aww, urocza - pisali.

Myślicie, że kolejne gwiazdy pójdą śladami Wiktorii i podzielą się swoimi starymi zdjęciami? My oczywiście na to czekamy!