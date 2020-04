Cleo w końcu rozpuściła włosy! W takim wydaniu wygląda bardzo dziewczęco. Internauci: Ale ślicznie

kaktus47 pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Dla mnie to taki nijaki dziwoląg. Nigdy nie traktowałem jej poważnie. Artystów ktorzy maja cos do powiedzenia jest zaledwie kilku. Im natura nie przeszkadza, po prostu tacy sa. Wielu kolejnych to wyrobnicy i rzemieślnicy. Ostatnia grupa to wlasnie nijakie dziwolągi jak ta na zdjęciach. Próbuje cos nadrabiać ale to sie nigdy nie uda. Wymyślona działalność, wymyślony człowiek, wymyślony wizerunek. Jeszcze - o ile sie nie mylę - była związana z tym prostakiem Donatanem. Ten to dopiero chodzący opornik intelektualny. Szkoda czasu.