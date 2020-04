"Dance Dance Dance". O mały włos z show nie odpadli faworyci! Uratowała ich Ida Nowakowska

W sobot TVP wyemitowa豉 kolejny odcinek tanecznego show - "Dance Dance Dance". Na scenie wyst徙i造 cztery gwiazdy: Rafa Jonkisz, Anna Karczmarczyk, Mateusz Janusz i Rafa Mroczek. Ka盥a z nich zaprezentowa豉 sol闚k. Kto wypad najlepiej, a kto najgorzej? Jurorzy zdecydowali r闚nie, kt鏎e pary przesz造 do fina逝.

"Dance Dance Dance" - kto odpad?

Jako pierwszy na scenie zata鎍zy Rafa Jonkisz. By造 Mister Polski pokaza nieco inn twarz ni zwykle i wcieli si w niegrzecznego faceta. Anna Mucha mia豉 problem z ocen, poniewa by豉 onie鄉ielona jego muskulatur. Ostatecznie da豉 8,5, a 陰cznie za wyst瘼 Rafa zdoby 26,5 pkt.

Pokaza si w wersji hot. Technicznie te by這 wszystko super. Jestem pod wra瞠niem tego, jak on si rozwija - powiedzia豉 za kulisami Ida Nowakowska.

Jako druga przed jurorami i publiczno軼i zaprezentowa豉 si Anna Karczmarczyk. Zata鎍zy豉 do utworu Lady Gagi, "Applause". Wed逝g Muchy, uczestniczka nie da豉 z siebie wszystkiego. Suma punkt闚 od juror闚? 23,5.

Mateusz Janusz zata鎍zy do hitu Justina Timberlake'a "Rock Your Body". Wed逝g Roberta Kupisza wyst瘼 by poprawny, a Anna Mucha skupi豉 si na liczeniu, ile razy Mateusz pokaza na scenie j瞛yk. Jego wyst瘼 oceniony zosta na 24,5 punkt闚.

Na samym ko鎍u wyst徙i Rafa Mroczek. Od jego wyst瘼u zale瘸這 by, albo nie by jego pary w nast瘼nym odcinku. Aktor musia nauczy si stepowa i nie by z tego powodu zadowolony. Godziny sp璠zone na sali treningowej op豉ci造 si, bo zdoby 27 punkt闚, czyli dok豉dnie tyle, ile musia uzyska, by znale潭 si w finale. Tak naprawd jego i (i tanecznego partnera, Przemka Cyprya雟kiego) uratowa豉 Ida Nowakowska, daj帷 a 9,5 punkt闚. Tym samym z show po瞠gnali si Rafa Jonkisz i jego brat, Krzysztof.