Blanka Lipińska wspomina wakacyjny wyjazd i chwali się umięśnionym brzuchem. Doda: Marzy mi się taki bęc

Blanka Lipińska doskonale wie co zrobić, by zainteresować swoją osobą media i fanów. Najpierw napisała trzy erotyki, a później związała się ze znanym gitarzystą, Baronem. Odkąd ich relacja wyszła na jaw, niemalże codziennie chwalą się w sieci swoimi domowymi randkami, czy wspólnym gotowaniem. Ostatnio celebrytka wrzuciła jednak do sieci zdjęcie, do którego zapozowała sama. Była wtedy na wakacjach w Egipcie i miała wyrzeźbiony brzuch. Marzy o takim sama Doda.

Blanka Lipińska chwali się umięśnionym brzuchem

Blanka podobnie jak większość Polaków izoluje się od społeczeństwa w domu. Po pięciu tygodniach jest jej już bardzo ciężko, a nuda daje się we znaki. Postanowiła więc przejrzeć stare zdjęcia i natrafiła na jedno z wakacji. Podzieliła się nim z fanami.

Tęsknię... Marzy mi się podróż, marzy mi się Kite, plaża, wiatr, przestrzeń. Wolność mi się marzy... - lamentuje pod postem autorka "365 dni".

Blanka zapozowała w dwuczęściowym stroju kąpielowym i pochwaliła się pięknie wyrzeźbionym brzuchem. Niestety w pewnym momencie zablokowała możliwość dodawania komentarzy, jednak swój zdążyła zostawić Doda.

Marzy mi się taki bęc - wyznała artystka.

Cóż, nie da się ukryć, że my również jesteśmy pod wrażeniem muskulatury celebrytki. Na opisywanym zdjęciu Lipińska ma brzuch niczym zawodowa trenerka personalna. Na sali treningowej musiała wylewać siódme poty, ale opłacało się. Czujemy się zmotywowani!

