Kasia Tusk jest jedną z najbardziej lubianych polskich blogerek. Jej Instagram już od wielu lat niezmiennie zachwyca fanów, a każda nowa, subtelna fotografia spotyka się z uznaniem obserwatorek. Od pewnego czasu córka Donalda Tuska prezentuje na swoim profilu nie tylko stylizacje, lecz również świetnie zaaranżowane wnętrze swojego mieszkania. Tym razem Kasia urzekła internautów nowym meblem.

Kasia Tusk ma nową szafkę nocną

Chociaż Kasia Tusk nie jest zawodową projektantką, to swój dom urządziła z właściwym sobie poczuciem stylu i smaku. Już wielokrotnie mieliśmy szansę podziwiać jej salon, łazienkę oraz kuchnię, jednak to do sypialni blogerka zabiera nas najczęściej. To białe pomieszczenie, którego wnętrze zaaranżowane zostało z poszanowaniem unikalnej architektury sopockiego domu, swą prostotą i czystością wpisuje się w skandynawski styl. Ostatnio Kasia zadbała jednak, by poprzez przemyślane detale stworzyć oryginalny klimat i nieco ocieplić ten pokój. Teraz w jej sypialni zagościła bowiem nowa, drewniana szafka nocna:

Obserwatorzy zachwycili się nowym meblem Kasi Tusk. Zainteresowali się też, jaki los spotkał skrzynkę z gazetami, którą ten drewniany stolik nocny zastąpił:

Szafka bardzo dobrze się prezentuje.

Piękna, stylowa szafka nocna. Zastąpiła chyba już na stałe stos z książek i gazet?

O nie, a tak byłam przyzwyczajona do tej skrzynki w sypialni.

Kasia Tusk postanowiła wyjaśnić zaniepokojonym fankom, co się stało z rzeczoną skrzynką:

Dla skrzynki też znajdzie się miejsce. Dużo czasu spędzamy teraz w ogrodzie, a taka skrzynka to idealne połączenie tacy i stolika.

Musimy przyznać, że nas również zachwyciła nowa szafka nocna Kasi Tusk. Jest naprawdę wyjątkowa!