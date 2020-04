Jakob Kosel potwierdził związek z byłą żoną kolegi. Wrzuciła romantyczne zdjęcie. "Płoń internecie"

Jakob Kosel zjednał sobie rzeszę fanów, biorąc udział w programie "Top Model", w którym doszedł aż do finału. Młody mężczyzna nie ukrywa, że wzbudza zainteresowanie wielu kobiet, co można zobaczyć gołym okiem chociażby w komentarzach na jego profilu w mediach społecznościowych. Mamy smutną informację dla fanek modela - Jakob prawdopodobnie znalazł w końcu miłość. Swoje uczucia skierował w stronę popularnej influencerki - Cioci Liestyle! Była żona Wujaszka opublikowała z Koselem wymowne zdjęcie, na którym widać, jak całuje go w policzek.

REKLAMA

Zobacz wideo Wujaszek Liestyle zostanie piekarzem? Sam zrobił ten smakołyk!

Jakob Kosel i Ciocia Liestyle są razem?

O tym romansie jest głośno już od kilku miesięcy. Jakob Kosel i Ciocia Liestyle przyjaźnili się jeszcze wtedy, kiedy znana influencerka była żoną Wujaszka Liestyle. Rozstanie popularnej pary, która przez długi czas swoim związkiem podbijała Internet, wstrząsnęło fanami. Okazuje się, że teraz sympatycy kobiety mogą cieszyć się jej nową miłością i szczęściem budowanym u boku modela.

Agnieszka Wolszczyk z okazji urodzin Jakoba opublikowała dość wymowną fotografię ze swoim "przyjacielem". Na zdjęciu widać, jak całuje go w policzek, co wzbudziło podejrzenia internautów, a można rzecz, że nawet potwierdziło przypuszczenia niektórych z nich. Czyżby para w końcu przestała ukrywać przed światem zewnętrznym uczucie, którym do siebie pałają?

Panie Kozel - sto lat!

Jakob podsycił gorącą już atmosferę swoim komentarzem pod wzbudzającą sensację fotografią:

Płoń Internecie - napisał model, domyślając się, że post Cioci zrobi furorę w sieci.

Kosel miał rację. Sympatycy pary wyrazili radość, że para w końcu zmierza do oficjalnego potwierdzenia związku.

Czyli to jest ta tajemnicza współlokatorka!

Nareszcie!

No w końcu!

Spostrzegawczy fani już wcześniej zauważyli, że Kosela i Wolszczyk łączy nadzwyczajna więź. Znaleźli nawet dowody na to, że wspólnie spędzali święta. Tylko spójrzcie na tę samą zastawę stołową!

Jakob Kosel i Ciocia Liestyle Instagram/ @jakobkosel @ciocialiestyle

Myślicie, że podejrzenia internautów okażą się prawdziwe?