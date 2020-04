Tomasz Kammel, pomimo ogólnego kryzysu ekonomicznego, nie zwalniał tempa w karierze zawodowej. Niedawno dostał nawet propozycję poprowadzenia nowego programu u boku swojej wiernej kompanki, Marzeny Rogalskiej, z którą od dłuższego czasu tworzy zgrany medialny duet. Tym razem dziennikarz podzielił się mniej optymistyczną informacją - właśnie stracił pracę w jednej z największych rozgłośni radiowych. To koniec "Kammel Zet czanel"!

Tomasz Kammel stracił pracę

Dziennikarz zyskał większą popularność głównie dzięki telewizji. Okazuje się jednak, że Tomasz Kammel był aktywny również w innym medium. Przez kilka miesięcy współpracował z Radiem Zet, prowadząc autorski program "Kammel Zet czanel" oraz dzwoniąc do słuchaczy w audycji "Loteria marzeń", by poinformować o pieniężnej wygranej. Jednak przygoda z radiem dobiega właśnie końca. Głos popularnego dziennikarza we wspomnianej wyżej rozgłośni będziemy mogli usłyszeć jedynie do końca kwietnia.

Tomasz Kammel sam przekazał smutną wiadomość o utracie pracy. Jak podaje "press.pl", dziennikarz miał podpisany kontrakt, który nie został przedłużony przez władze stacji radiowej. Umowa wygasa z końcem tego miesiąca, a prezenter musi pożegnać się z miejscem, w którym przez ostatni czas miał możliwość podjąć wyzwanie i zrealizować swoje małe dziennikarskie marzenie. W końcu to była dla niego duża odskocznia od kamer i telewizji.

Miałem podpisany kontrakt z Radiem Zet, który właśnie zrealizowaliśmy - stwierdził Kammel, zdawkowo, lecz konkretnie informując o utracie pracy.

Choć stosunkowo niewiele osób wiedziało o angażu Tomasza w radiu, fani gwiazdora z pewnością będą zawiedzeni, że nie usłyszą już jego głosu na antenie. Zaliczacie się do tego grona?