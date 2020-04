Meghan Markle i książę Harry przyłapani w Los Angeles! Ona w adidasach, on w bandamie. Wiemy, czym jeżdżą. To luksusowy samochód

cmjw 2 godziny temu Oceniono 5 razy 3

Zaczyna się show, którego od początku dążyła Meghan. Miała być ucieczka przed strasznymi paparazzi z Anglii (gdzie byli chronieni protokołem) do Kanady, co jeszcze można zrozumieć, ale do najbardziej medialnego miasta świata? W LA to paparazzi nie ma żadnego. Czy ktoś jeszcze wierzy w ich bajeczki.