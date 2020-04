Kwiecień to dla Martyny Wojciechowskiej szczególny miesiąc. W ciągu tych wiosennych trzydziestu dni urodziny obchodzą dwie najbliższe podróżniczce osoby. Jeszcze nie tak dawno gwiazda składała na Instagramie życzenia swojemu ukochanemu,Przemkowi Kossakowskiemu, a wczoraj, 17 kwietnia, świętowała 12. rocznicę przyjścia na świat córki. Martyna wyznała, że macierzyństwo jest dla niej najlepszą przygodą, a wzruszający wpis o Marysi udekorowała archiwalną fotografią. "Kiedy ten czas minął?" - pyta.

Córka Martyny Wojciechowskiej kończy 12 lat

Martyna Wojciechowska podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych szczęściem, które przynosi jej na co dzień macierzyństwo. 12. urodziny córki to idealny moment na celebrowanie rodzicielstwa, które gwiazda nazwała "najwspanialszą podróżą w życiu". Publikując na Instagramie archiwalną fotografię z małą Marysią, partnerka Przemka Kossakowskiego zastanawia się nad tym, kiedy czas tak szybko minął, tym samym sugerując, że role w relacji z córką uległy ogromnej zmianie. Podróżniczka już "nie nadąża" za swoją pociechą, choć to z pewnością jedynie użyta metafora.

12 lat temu zostałam mamą Marysi i wyruszyłam w NAJWSPANIALSZĄ PODRÓŻ W ŻYCIU. I to bez mapy. Moja kochana nastolatka obchodzi dziś urodziny, a ja się zastanawiam, kiedy ten czas minął? Jeszcze niedawno uczyłam Ją stawiać pierwsze kroki, a dziś już za Nią nie nadążam - czytamy na profilu Wojciechowskiej.

Fotografia, na której widać, jak popularna mama czuwa nad swoją małą córeczką, gdy ta dopiero uczy się chodzić, mocno rozczuliła fanów podróżniczki. W komentarzach pojawiło się gros życzeń dla 12-letniej solenizantki.

Wasza relacja jest wspaniała i jak widać, bez mapy pięknie się podróżuje. Można odkryć nieznane. Dla Marysi życzenia, żeby zawsze była odważna, zdrowa, sięgała wysoko i wierzyła w ludzi - napisała Marta Manowska.

Martyna Wojciechowska w instagramowej relacji udostępniła również zdjęcie sprzed trzech lat, pokazując, jak świętowała z córką 9. urodziny.

