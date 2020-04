W rządzie Mateusza Morawieckiego nastąpiło sporo zmian. Powołano nowego wiceministra, Jadwigę Emilewicz, a także nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciecha Murdzka oraz wiceministra finansów, Piotra Patkowskiego. Nowe stanowisko ostatniego z polityków bardzo zaskoczyło nie tylko przedstawicieli opozycji, ale i opinię publiczną. Zarzuca się mu, że jest za młody, by być odpowiedzialnym za finanse państwa polskiego. Do tego ma wyjątkowo kontrowersyjne zainteresowania.

Piotr Patkowski "J***e wegetarian"

O jego życiu prywatnym Piotra Patkowskiego nie wiemy jeszcze zbyt wiele, lecz patrząc na zainteresowanie jego osobą, szybko się to zmieni. Internauci chcieli zdobyć o nowej gwieździe Zjednoczonej Prawicy więcej informacji i zajrzeli n jego facebookowe konto. Po "śledztwie" jednego z użytkowników serwisu Wykop okazało się, że minister miał polubione takie strony jak: "J*bać Wegetarian i Wegan 2: Weterani Mięsnej Krucjaty", "Rozliczymy Andrzeja Dudę z obietnic wyborczych" czy "Gardzę studentami gdziekolwiek jestem" oraz "Bananowa prawica". Kiedy zorientował się, że zaczął wzbudzać większe zainteresowanie, ukrył konto i wszystkie dane, ale - jak wiemy - w internecie nic nie ginie, a screeny z profilu wiceministra pojawiły się w serwisie donald.pl.

Kim jest Piotr Patkowski?

Piotr Patkowski to bliski współpracownik premiera Mateusza Morawieckiego. Zanim został jego doradcą jako Prezesa Rady Ministrów, pracował w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii i w Gabinecie Politycznym, kiedy ten był jeszcze ministrem rozwoju i finansów. Z początkiem 2020 objął funkcję dyrektora Departamentu Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, by 15 kwietnia zostać powołanym na stanowisko wiceministra finansów i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Ponadto jesienią startował w wyborach parlamentarnych z okręgu lubelskiego, lecz nie dostał mandatu poselskiego.

Patkowski to absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Polityczną karierę rozpoczął już jakiś czas temu, lecz nie należał do szczególnie medialnych osób. Wiadomo jednak, że ma niespełna 29 lat, co budzi wiele kontrowersji.

Czy w wieku 28 lat można być takim ekspertem w dziedzinie finansów, z doświadczeniem i dorobkiem zawodowym, który uzasadniałby powołanie na stanowisko wiceministra finansów? Czy w czasach kryzysu ekonomicznego wywołanego koronawirusem ta nominacja Was uspokoiła? - napisała na Twitterze Katarzyna Lubnauer.

Warto jednak dodać, że Patkowski nie będzie jedynym tak młodym politykiem w rządzie Morawieckiego. Jego rówieśnikiem jest minister środowiska, Michał Woś.