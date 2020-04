17 kwietnia 2020 roku odeszła Ewa Żarska, szanowana i nagradzana dziennikarka. Miała 45 lat, jednak jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną jej śmierci. W ostatnich dniach była aktywna w mediach społecznościowych, nie mówiła głośno o tym, żeby na coś chorowała.

Ewa Żarska nie żyje

Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", ciało kobiety zostało znalezione w jej domu w Łodzi, gdzie mieszkała od kilku lat i z którego to miasta relacjonowała wydarzenia.

W chwili śmierci była w swoim mieszkaniu. Tam znaleziono ciało - poinformował Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Pod postem na profilu stacji na Facebooku sympatycy dziennikarki nie ukrywają, że są zszokowani tą wiadomością. W komentarzach wyrażają swój smutek oraz przekazują słowa wsparcia jej bliskim:

Przykro mi, bardzo lubiłem panią Ewę. Kondolencje dla rodziny.

Jeszcze przedwczoraj relacja na żywo dla Polsatu... Szok.

Najlepsza dziennikarka. Spoczywaj w pokoju - piszą.

Dziennikarka w swojej karierze odniosła wiele sukcesów. W 2017 r. otrzymała nagrodę w w konkursie "MediaTory" w kategorii "ReformaTOR" za reportaż "Mała prosiła, by jej nie zabijać". Dotarła do podejrzanego o pedofilię Krzysztofa P. "Piotra", a po jej ustaleniach odwieszono śledztwo w jego sprawie na wniosek Prokuratora Generalnego. Była także autorką reportażu "Czekałem na was", w którym ujawniła szokujące szczegóły zbrodni oraz m.in. nieprawidłowości przy poszukiwaniach 20-letniej Kai. Od lat związana była z Telewizją Polsat, była też dziennikarką programu "Państwo w Państwie". W latach 2012-2014 była korespondentką stacji w Londynie. Oprócz tego wydała książkę "Łowca. Sprawa Trynkiewicza".