Wersow to jedna z największych gwiazd internetu. Choć w mediach nie pojawia się tak często jak na przykład znana Julia Wieniawa, to na Instagramie jest od niej zdecydowanie popularniejsza. Śledzi ją tam ponad 1,8 miliona użytkowników, a jej kanał na YouTubie subskrybuje prawie 1,6 miliona osób. Dba więc o fanów jak tylko może i niemalże codziennie wrzuca do sieci nowe treści. Ostatnio na przykład zaprezentowała się w naturalnej wersji.

Wersow pozuje bez makijażu

Instagramowy profil Wersow jest bardzo kolorowy. Gwiazda sieci wrzuca tam zdjęcia, na których promuje rożne produkty, chwali się swoimi wyjazdami zagranicznymi, czy wreszcie pozuje ze swoim ukochanym Frizem. Zawsze jest perfekcyjnie pomalowała, a włos ma idealnie ułożony. Zaskoczył więc post na InstaStories, na którym nie ma na sobie nawet grama makijażu. Youtuberka pochwaliła się również szczupłą sylwetką i wyrzeźbionym brzuchem.

Wersow screen Instagram / @wersow

Weronika Sowa - kim jest?

Wersow, a właściwie Weronika Sowa, bo tak naprawdę się nazywa, ma 23 lata i jest jedną z najpopularniejszych youtuberek w Polsce. Popularność zdobyła już kilka lat temu, ale pomógł jej w tym z pewnością związek z równie znanym twórcą internetowym, Frizem. W sieci nie brakuje ich wspólnych zdjęć. Często odpowiadają na pytania fanów i nie mają problemów, by chwalić się swoim uczuciem publicznie. Poza kanałem na YouTubie Sowa prowadzi również firmę. Jest projektantką i sprzedaje ubrania. W jej sklepie znajdziecie bluzy, t-shirty i dresy.