minio30 2 godziny temu Oceniono 34 razy 26

Przecież Dudowa nie umie mówić, to jak ma zabrać głos w jakiejkolwiek sprawie? Co zrobiła gdy matki osób niepełnosprawnych były w sejmie? Co zrobiła ws ustawy antyprzemocowej? Co zrobiła gdy kolesie męża pluli na nauczycieli?Nowogrodzka nie napisała jej przekazu dnia - to jak się odezwać????