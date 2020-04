Justyna Żyła rozebrała się i zapozowała zasłonięta poduszką. Fani podzieleni: Rozbiłaś bank vs. Ale wiocha

Justyna Żyła próbowała na stałe zaistnieć w show-biznesie, ale nie do końca jej się to udało. Wprawdzie po medialnym oskarżeniu męża o zdradę wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami" i poprowadziła swój autorski program, ale na tym koniec. Szybko wróciła do rodzinnego domu w górach i jest raczej instagramową celebrytką, aniżeli ściankową gwiazdą. Mimo wszystko walczy o atencję i podąża za trendami. Ostatnio wzięła udział w #pillowchallenge.

Zobacz wideo Justyna Żyła o reakcji rodziny na powiększenie ust: "Mogli nie zauważyć"

Justyna Żyła kokietuje fanów zasłonięta poduszką na tle gór

Była żona skoczka narciarskiego ma świetny kontakt ze swoimi obserwatorami. Często publikuje na Instagramie nowe post. Zazwyczaj są to pięknie udekorowane potrawy - Justyna jest bardzo dobrą kucharką, ale i urocze fotografie z dziećmi. W czwartek jednak korzystając ze słonecznej pogody, Żyła postanowiła wziąć udział w modnym ostatnio w sieci wyzwaniu. Zapozowała w sukience z poduszki. Całość uzupełniła czarną torbą od Chanel i szpilkami w różnych kolorach, czerwonym i niebieskim. W dłoni trzymała... miotłę.

Internauci z radością komplementowali celebrytkę.

Brawo kobieto za odwagę, za styl, za oryginalność i za jaja!

Najlepsze zdjęcie, jakie widziałam z tymi poduszkami.

Justyna, rozbiłaś bank, brawo!

Niektórzy potrzebują pięknych szat, by wyglądać dobrze, a są osoby, którym wystarczy, że są ubrane w poduszkę, a i tak są piękne.

Nie obyło się też bez uszczypliwości i chamskich komentarzy.

Ale wiocha!

A gdzie masz maseczkę?

Żeby nie pani były, byłabyś kochana szarą myszką, a robisz z siebie gwiazdę.

Na ostatni komentarz Justyna odpowiedziała.

Biorę udział w challengu proszę pana i zdrówka życzę.

Trzeba oddać Justynie, że na tle innych gwiazd nieźle się postarała. Według nas, "chanelka" za kilkanaście tysięcy "robi robotę".

