Leszek Miller chwali się wnuczką na Twitterze. "Monika Miller na kwarantannie"

Monika Miller szturmem wdarła się do show-biznesu. Wszystko dzięki Leszkowi Millerowi, który trzy lata temu opublikował jej zdjęcie na swoim Twitterze. Media zaczęły interesować się wnuczką polityka, która szybko odnalazła się na salonach. Do tej pory dziadek jest z niej dumny, a na jego kanale ponownie pojawiło się jej zdjęcie.

Leszek Miller chwali się wnuczką

Tym razem polityk pokazał, jak 25-latka spędza czas domowej izolacji. Na ujęciu ma mocny makijaż, a w ręce trzyma pędzel. Nie jest to bez znaczenia, gdyż pasją Moniki są artystyczne malunki na ciele. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Monika Miller na kwarantannie - napisał Leszek Miller.

Internauci zostawili wiele komentarzy:

Zjawiskowa.

Ładna, kwarantanna służy. Piękne kolory, wiosenne - piszą.

Niektórzy nawiązują też w swoich wypowiedziach do walca Moniki Miller z dziadkiem, jaki zaprezentowali w 10. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie wnuczka byłego premiera była jedną z uczestniczek. Partnerował jej wtedy Jan Kliment, jednak nie udało im się zdobyć Kryształowej Kuli. Celebrytka nie ukrywa, że jest bardzo związana z dziadkiem. Ich więzi stały się jeszcze mocniejsze po samobójstwie ojca dziewczyny w 2018 roku. Leszek Miller Junior powiesił się w swoim domu, a o jego śmierci poinformowała na Instagramie córka.

Monika Miller - problemy w przeszłości

Monika Miller często też opowiada o problemach, z jakimi borykała się w przeszłości. Jako nastolatka była pulchniejsza i przez to wyśmiewana przez rówieśników, przez co doszło u niej do zaburzeń odżywiania. Z choroby wyleczyła ją nowa miłość.