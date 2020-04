Natalia Szroeder szczerze o zaręczynach i ślubie. "Ja nie myślę nigdy krótkodystansowo o związkach"

Natalia Szroeder i Quebonafide spotykają się prawie od trzech lat. Mimo to swoją relację bardzo ukrywają przed mediami. Zaledwie kilka miesięcy temu piosenkarka dopiero oficjalnie zaczęła mówić o Kubie Grabowskim jako o swoim chłopaku. Para wciąż nie pojawia się wspólnie w mediach, co budzi coraz większą ciekawość, także internautów. Nic dziwnego, że niedawno powstała plotka o ich zaręczynach. W rozmowie z portalem wp.pl Natalia postanowiła wyjaśnić tę sprawę. Jak się okazuje, nie jest jeszcze na to czas.

Natalia Szroeder o zaręczynach i ślubie

Plotki o zaręczynach powstały, gdy Kuba Grabowski wystąpił w programie u Kuby Wojewódzkiego. Gdy prezenter zapytał go o zaręczyny, ten wyminął pytanie i pozostawił bez odpowiedzi. Krótko po tym Natalia udzieliła wywiadu, w którym wyprostowała wszystkie domniemania. Para jeszcze się nie zaręczyła, ale wokalistka nie ukrywa, że marzy o ślubie i o założeniu rodziny.

Pozwolę sobie zapytać, czy Quebo to ten na całe życie? - zapytał prowadzący.

No słuchaj, no wydaje mi się, że ktoś jak tak długo jest razem... Ja nie myślę nigdy krótkodystansowo o związkach. Ja jak się z kimś zwiążę, to tylko myśląc, że to tylko miłość na wieki. Jestem bardzo romantyczna - odpowiedziała Natalia.

Na pytanie, czy pierścionek zaręczynowy już był, Natalia odpowiedziała szczerze.

Nie. Nie, chociaż widziałam takie plotki. - odpowiedziała.

Dodatkowo wyznała, że bardzo chciałaby mieć ślub, rodzinę, dzieci. Jednak wie, że musi na to przyjść czas. Teraz Natalia skupia się na pracy, jednak gdy będzie usatysfakcjonowana zawodowo, na pewno będzie myśleć o założeniu rodziny.

Wokalistka zdradziła także, jaki jest Kuba.

Wizerunek Kuby jest bardzo kontrowersyjny, ale to nie oznacza, że w obyciu jest takim "Bad Boyem". Ale on nie jest taki w domu. Jest bardzo ciepłym, wrażliwym człowiekiem.

Ten wywiad z pewnością uciszy niektóre plotki, jednak nie zmieni to faktu, że są jedną z topowych par polskiego show-biznesu, a emocje wokół ich związku nie będą maleć.