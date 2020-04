Sylwia Przybysz pozuje w koszulce, na której nadrukowany jest Jan Dąbrowski. Internauci: Teraz masz go zawsze przy sobie

Sylwia Przybysz zaledwie trzy miesiące temu po raz pierwszy w życiu została mamą. Dokładnie 14 stycznia na świat przyszła jej córka Pola, którą ma z Janem Dąbrowskim. Od tamtej pory całe życie młodych youtuberów zmieniło się o 180 stopni, a ich największa uwaga skupia się właśnie na dziecku. Nic zresztą w tym dziwnego. Sylwia Przybysz nie ma problemu z pokazywaniem swojej córki na Instagramie, jednak ostatnio to jej niepozorne selfie zrobiło furorę wśród jej obserwatorów, a to za sprawą nadruku na koszulce, w której pozowała.

Sylwia Przybysz w koszulce z Jankiem Dąbrowskim

Sylwia Przybysz bardzo szybko wróciła do formy po ciąży, o czym możemy przekonać się, zaglądając na jej profil na Instagramie. Wokalistka chętnie chwali się smukłą figurą, lecz na najnowszej fotce to nie to przykuło uwagę obserwatorów. Patrzyli za to na nadrukowanego Janka na jej koszulce.

Mój chłop - podpisała fotkę Sylwia.

Fani są pod wrażeniem pomysłu Sylwii, o czym dają znać w komentarzach. Niektórzy z nich nawet dopytują, czy mają swój sklep, gdzie mogliby sami nabyć podobne koszulki.

Teraz masz go zawsze przy sobie.

Ale mega koszulka. Będzie gdzieś dostępna? Też chciałabym mieć taką.

Śliczna i super pomysł - pisali pod zdjęciem.

Noszenie swojego faceta na koszulce może wydawać się nieco dziwne, ale jak się okazuje, taka forma okazywania uczuć bardzo podoba się obserwatorom Sylwii. Skusilibyście się na podobny zakup?