Związek Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka ujrzał światło dziennie i wzbudził ogromne emocje. Nie dla wszystkich był jednak zaskoczeniem. Jak się okazuje, sławny wujek aktorki, Bronisław Cieślak, wie o relacji pary już od jakiegoś czasu i wspiera swoją bratanicę.

REKLAMA

Przeczytaj: Edward Miszczak spotyka się z 26 lat młodszą Anną Cieślak! Aktorka "jest w szoku", że romans wyszedł na jaw [TYLKO U NAS]

Zobacz wideo Edward Miszczak o Piotrze Woźniaku-Staraku:

Bronisław Cieślak wspiera Annę Cieślak

Aktor znany z produkcji "07 zgłoś się" prywatnie jest wujkiem Anny Cieślak. Nic więc dziwnego, że w jej nowy związek został wtajemniczony znacznie wcześniej niż media. Co więcej, od lat zna również Edwarda Miszczaka, więc ma sporo do powiedzenia na jego temat. Jak się okazuje, związek bratanicy z szefem TVN-u bardzo go cieszy.

Mam bardzo dobry kontakt z Anią. Szanuję i wspieram wszystkie jej decyzje, traktując je jako suwerenne. Znam Edwarda niemal 100 lat, jeszcze z jego krakowskich czasów, toteż nie jest to dla mnie nowa osoba. To prawy człowiek, więc się nie martwię o Anię. O ich związku dowiedziałem się już jakiś czas temu, więc mnie to nie zaskakuje. Życzę im wszystkiego najlepszego - powiedział Bronisław Cieślak w rozmowie z "Faktem".

Tymczasem przypomnijmy, że sami zainteresowani na razie są zaskoczeni medialnym zainteresowaniem. Informator zdradził nam, że Anna Cieślak i Edward Miszczak nie spodziewali się takiego zainteresowania.

Ania jest przerażona nagłym zainteresowaniem mediów. W ciągu 2 godzin odebrała kilkanaście telefonów. Nie tak to miało wyglądać - zdradziło nasze źródło.

Co ciekawe, na profilu Anny na Instagramie pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy dotyczących jej nowego związku, na które aktorka zareagowała, "lajkując" każdy z nich.

Zobacz: Anna Cieślak reaguje na słowa fanów na temat jej związku z Edwardem Miszczakiem. Dodała też wymowny wpis