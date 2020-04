Irina Shayk pokazała zdjęcie z 2000 roku. Choć trudno w to uwierzyć, ma na nim 14 lat. "Jesteś najpiękniejsza"

Irina Shayk jest jedną z najpiękniejszych i najpopularniejszych modelek. Karierę na wybiegu robi od lat i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Nawet urodzenie dziecka nie zmieniło jej życia zawodowego, bo modelka szybko wróciła do pracy. Teraz Irina pokazała zdjęcie sprzed lat i udowodniła, że nie minęła się z powołaniem.

Irina Shayk na zdjęciu z młodości

Modelka opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie sprzed 20 lat. Na fotografii ma dokładnie 14 lat. Już wtedy było widać, że jest stworzona do modelingu. Miała nie tylko świetną figurę, ale przede wszystkim już potrafiła pozować do zdjęć, jakby urodziła się przed obiektywem. Warto dodać, że już cztery lata później, czyli w 2004 roku wygrała konkurs piękności "miss Czelabińsk", a rok później zaczęła profesjonalną karierę, pracując jako modelka w Paryżu.

Zdjęcie Iriny wzbudziło ogromne emocje i wcale nas to nie dziwi. 14-letnia Irina zachwyca urodą i wygląda znacznie dojrzalej niż na swój wiek.

Piękna.

Jaka opalona.

Jesteś najpiękniejsza - komentują fani.

Niektórzy komentujący uważają, że tym zdjęciem Irina udowodniła, że jej uroda jest w stu procentach naturalna. Podpisujemy się pod tymi słowami!

