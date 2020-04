Robert Lewandowski opuścił swoją willę i zaczął tańczyć w ogrodzie. "Lewy jeszcze lepszy na Tik Toku niż na boisku"

Robert Lewandowski musiał nieco pozmieniać swoje zawodowe plany w związku z nową rzeczywistością, w jakiej przyszło nam żyć na początku marca. Razem z żoną i córką zaszył się w swoim luksusowym mieszkaniu i to właśnie w domowej siłowni dba o formę. Jeśli jednak myśleliście, że to jego jedyna aktywność fizyczna, to byliście w błędzie. Piłkarz jest teraz gwiazdą TikToka, na którym zachwyca fanów kolejnymi choreografiami tanecznymi. Musicie zobaczyć jego kolejny występ.

Robert Lewandowski znów tańczy na TikToku

Napastnik polskiej reprezentacji postanowił nieco zaczerpnąć świeżego powietrza i wyszedł do ogródka. Uznał, że to dobry moment, by nagrać kolejnego TikToka. Znów zaczął tańczyć, tym razem do piosenki J Booga, "Let's Do It Again". Wideo szybko spotkało się z pozytywnym odzewem fanów.

Lewy jeszcze lepszy na TikToku niż na boisku.

Nie no, Robert we wszystkim dobry.

Dobry jest w piłkę i jeszcze teraz na TikToku.

Robert tancerz akrobata!

Cóż, to nie pierwszy raz, kiedy Robert właśnie w taki sposób integruje się ze swoimi obserwatorami. Można by nawet rzec, że stał się najbardziej aktywny na TikToku, na którym wśród Polaków nadal wiedzie prym jeśli chodzi o liczbę obserwujących go osób. Może niedługo weźmie udział w jakimś modnym wyzwaniu i zatańczy choreografię - na przykład do piosenki Jennifer Lopez, Shakiry, czy Keshy? Chcemy to zobaczyć!

