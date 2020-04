Mimo że Beata Tyszkiewicz już kilka lat temu wycofała się z mediów, to przez wielu nadal jest uważana za jedną z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Młodsi widzowie kojarzą ją głównie za sprawą jurorowania w "Tańcu z Gwiazdami", starsi dzięki filmom i głośnym romansom. Życie Tyszkiewicz z pewnością nadaje się na film.

REKLAMA

Zobacz wideo 15 lat "Tańca z gwiazdami"

Kto zagra Beata Tyszkiewicz?

O produkcji poświęconej życiu Beaty Tyszkiewicz plotkuje się już od jakiegoś czasu. Póki co brakuje jednak jakichkolwiek konkretów. W rozmowie z "Rewią" gwiazda wyznała, która aktorka mogłaby ją zagrać. Wybór padł na Magdalenę Cielecką.

Jest wspaniała! Kiedy na nią patrzę, to się rozpływam. Bardzo ją cenię i nie mam wątpliwości, że świetnie by mnie zagrała - zachwalała młodszą koleżankę Tyszkiewicz.

Co prawda to tylko sugestia, ale być może twórca ewentualnego filmu weźmie ją pod uwagę. Sama Cielecka nie odniosła się do nieoficjalnej propozycji Tyszkiewicz. Jeśli chodzi o reżyserów, to ikona kina też ma już swoje pomysły.

Najbardziej skłania się do reżyserów młodego pokolenia. Zależy jej, by pokazać jej prawdziwe życie, rozterki, problemy i miłości... -dodał informator.

Nawet jeśli film rzeczywiście jest w planach, to póki co prace nad nim i tak nie ruszą do przodu. Ze względu na zakaz zgromadzeń branża rozrywkowa stanęła w miejscu. W rozmowie z "Wirtualną Polską" Beata Tyszkiewicz opowiedziała, jak ona spędza domową izolację.

Spotykam się tylko z jedną córką, bo przynosi mi różne rzeczy - wyznała.

Jesteśmy ciekawi filmu o Beacie Tyszkiewicz. Jej życiorys z pewnością kryje wiele pikantnych sekretów.