Oliwia Bieniuk odniosła się do pytań o chłopaka i powiększone usta

Choć nigdy o to szczególnie nie zabiegała, Oliwia Bieniuk od dziecka cieszy się niemałym zainteresowaniem mediów. Wszystko dlatego, że jest córką zmarłej kilka lat temu Anny Przybylskiej. Z wiekiem nastolatka zaczyna coraz bardziej przypominać z wyglądu swoją mamę, co nie umyka uwadze internautów. Przypomnijmy, że profil Oliwii na Instagramie śledzi blisko 120 tysięcy osób, a to całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że dziewczyna praktycznie wcale nie udziela się w show-biznesie.

Oliwia Bieniuk odpowiada na pytania internautów

Jarosław Bieniuk już kilkakrotnie podkreślał, że zależy mu na tym, aby jego dzieci najpierw skończyły szkołę, a dopiero później ewentualnie poszły w ślady mamy. Oliwii na próżno więc szukać na warszawskich salonach. Obecnie 17-latka uczy się w drugiej klasie liceum, a o jej życiu codziennym nie wiadomo zbyt wiele. Ostatnio postanowiła uchylić jednak rąbka tajemnicy i odpowiedziała na kilka pytań swoich obserwatorów.

Internauci chcieli wiedzieć między innymi, jak Oliwia dba o figurę. Okazuje się, że od jakiegoś czasu ćwiczy gimnastykę sportową. Trzeba przyznać, że efekty są imponujące. Wiele osób dopytywało również o to, czy Bieniuk powiększyła usta. Jak twierdzi nastolatka, są naturalne. Na pytanie o chłopaka odpowiedziała krótko i zwięźle: NOPE (z ang. "nie").

Nie pojawiły się jednak pytania o aktorstwo. Oliwia Bieniuk ma już jednak na swoim koncie epizod w filmie krótkometrażowym zrealizowanym przez jej znajomych. Wygląda więc na to, że będzie próbowała swoich sił jako aktorka.