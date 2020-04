Półnagi Robert Lewandowski stanął przed obiektywem Ani. Internauci oszaleli

Robert Lewandowski od kilku tygodniu izoluje się w domu w Monachium razem z Anną Lewandowską i ich córką Klarą. Sławne małżeństwo już wcześniej było bardzo aktywne w mediach społecznościowych, a odkąd większość czasu spędzają w czterech ścianach, udzielają się jeszcze chętniej. "Lewy" pochwalił się nawet na TikToku swoimi zdolnościami tanecznymi. Tym razem uwagę internatów przykuło jednak coś innego.

REKLAMA

Robert Lewandowski pozuje bez koszulki

Robert Lewandowski, ja na sportowca przystało, prowadzi zdrowy styl życia. Dzięki regularnym treningom i diecie piłkarz może pochwalić się idealnie wyrzeźbioną sylwetką. "Lewy" dawno nie pokazywał mięśni na Instagramie. Ostatnio stanął jednak półnagi przed obiektywem żony. Efektem spontanicznej sesji zdjęciowej pochwalił się w sieci.

Jak widać, nawet w czasie domowej izolacji Lewandowski nie oszczędza się i systematycznie ćwiczy. Jego roznegliżowana fotka bardzo spodobała się obserwatorom. W komentarzach nie szczędzili komplementów.

Jesteś najlepiej zbudowanym piłkarzem.

Ale bomba!

Niektóre internautki próbowały nawet kokietować "Lewego", jednak ten pozostał obojętny na ich zaloty. Odpowiedział za to dziennikarzowi, Mateuszowi Borkowi, który spytał go o to, czy to piciu własnej kawy zawdzięcza tak wyrzeźbiony brzuch.

Chciałbyś - odpisał.

Szkoda, że Lewandowski nie zdradził przy okazji sekretu swojej sylwetki. Niejeden pan chciałby wyglądać jak on.