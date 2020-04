Doda pokazała zdjęcia ze ślubu sprzed dwóch lat. Ta suknia to dzieło sztuki

Dorota "Doda" Rabczewska 14 kwietnia świętowała swoją druga rocznicę ślubu. Z tej okazji na jej profilu instagramowym mogliśmy zobaczyć wiele zdjęć z uroczystości. Doda pokazała jednak kolejne, na których mogliśmy podziwiać jej suknię ślubną w całej okazałości. Trzeba przyznać, że była niepowtarzalna.

Doda pokazała zdjęcia ze ślubu

Dwa lata temu ślub artystki zaskoczył wszystkie media, ponieważ Doda do samego końca ukrywała narzeczonego, przedstawiając go jako swojego przyjaciela. Choć para zaręczyła się już w 2017 roku, do dnia ślubu nikt nie wiedział o jej związku. Ceremonia odbyła się w hiszpańskiej miejscowości Marbella w towarzystwie najbliższych przyjaciół i rodziny. W ramach prezentu gwiazda nagrała piosenkę i teledysk dla męża pt. "Etat na miłość". W klipie możemy zobaczyć jeszcze więcej ujęć ze ślubu.

Niestety, w tym roku przypadło parze spędzać rocznicę w domowej izolacji. Mimo to artystka chętnie chwali się starymi zdjęciami z ceremonii, a my uwagę zwracamy na jej koronkową suknię, odsłaniającą ramiona. Całą stylizację dopełniła delikatna fryzura i obszerny welon.

Doda, Dorota Rabczewska Fot. @dodaqueen - Instagram

Związek Dody i Emila

Dorota i Emil zanim postanowili być razem długo się przyjaźnili. Gdy zaczęli tworzyć związek, artystka nie chciała powtórzyć poprzednich błędów (jak pamiętamy, jej wszystkie poprzednie relacje były bardzo głośne medialnie) i ukrywała ukochanego przed całym światem. Później przez wiele miesięcy podawała Emila za swojego przyjaciela. Dodę i Emila, prócz miłości, połączył biznes. Oboje są angażowani w produkcję filmów.