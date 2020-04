Dawid Podsiadło dołączył do protestów przeciwko ustawie antyaborcyjnej. ''Walczcie z wirusem, nie z kobietami''

W tym tygodniu, a dokładnie 15 i 16 kwietnia, w Sejmie rozpatrywany będzie projekt obywatelski dotyczący zaostrzenia prawa antyaborcyjnego i zakazu edukacji seksualnej. W całej Polsce zorganizowano protesty przeciwko ustawie. Mimo restrykcyjnej sytuacji w kraju organizatorzy znaleźli sposób, by wyrazić swój sprzeciw. W wielu miastach odbyły się samochodowe protesty, a media społecznościowe zalała fala postów dotyczących absurdalnego projektu ''Zatrzymaj aborcję'' Kai Godek. Swój sprzeciw wyraziło mnóstwo gwiazd, w tym Dawid Podsiadło.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy koncertują w sieci

Dawid Podsiadło wspiera strajk kobiet

Dawid Podsiadło nie pozostał obojętny i publicznie wyraził swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się w parlamencie. Piosenkarz zaangażował się w walkę o prawa kobiet. Za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował wpis, w którym dołączył do nierównej walki przeciwko ustawie antyaborcyjnej. Zwrócił się bezpośrednio do rządzących na swoim Facebooku.

Walczcie z wirusem, nie z kobietami - napisał Podsiadło na Facebooku.

Muzyk słynie z tego, że jest dość lakoniczny i małomówny. Rzadko komunikuje się za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale jeśli to robi, to tylko w słusznej sprawie. Tym razem również nie zawiódł swoich wielbicieli i jednym zdaniem celnie podsumował to, co obecnie dzieje się w naszym kraju.

Opublikowany post spotkał się z ciepłą reakcją ze strony fanów Dawida. Pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy od internautów, którzy podziękowali muzykowi za zaangażowanie w walkę o prawa kobiet.

Dawidzie, dziękuję jako kobieta, że masz odwagę wypowiedzieć swoje zdanie kiedy wiatr nie wieje "w dobrą stronę''.

Dawid! Serdeczne pozdrowienia dla twojej mamy! Ma wspaniałego syna - czytamy w komentarzach.

To nie pierwszy raz, gdy muzyk zabiera głos w słusznej sprawie. Swój sprzeciw wyraził również w 2016 roku, w proteście wobec odrzucenia przez Sejm RP „Ratujmy kobiety”. Podsiadło wspierał również strajk nauczycieli i opublikował wówczas emocjonalny wpis.