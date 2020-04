Agnieszka Chylińska znowu przeszła metamorfozę. Pozbyła się siwych dredów. "W każdym kolorze wyglądasz super"

Polacy już od kilku tygodni przebywają w swoich domowych zaciszach. Chyba większość z nas przekonała się już o tym, że z każdym kolejnym dniem narasta uczucie nudy, a wzrasta kreatywność. Do głowy przychodzą nam przeróżne pomysły na spędzanie wolnego czasu. Nie inaczej jest z naszymi gwiazdami. Są one raczej przyzwyczajone do wzmożonej pielęgnacji swojej urody - w końcu często biorą udział w sesjach zdjęciowych czy występują na scenie. W czasie, kiedy same siedzą w domu, muszą wykazać się właśnie taką kreatywnością. Agnieszka Chylińska wzięła sprawy w swoje ręce i zdecydowała się zmienić fryzurę.

Agnieszka Chylińska ma nową fryzurę

Artystka znana jest z bardzo odważnych metamorfoz. Pamiętamy jej wysokie irokezy, a ostatnio nawet długie i siwe dredy. Teraz jednak przyszedł czas na kolejną odsłonę i okazuje się, że tę nieco spokojniejszą. Gwiazda udostępniła na profilu na Instagramie nagranie, na którym między innymi pochwaliła się rysunkami swojej córki. Jednak obserwatorzy od razu zwrócili uwagę na włosy idolki.

Agnieszka Chylińska instagram/agnieszka.chylinska

Na pierwszy rzut oka widać diametralną zmianę. Agnieszka zrezygnowała z długich dredów i postawiła na krótkie i niesymetryczne cięcie. My jesteśmy na tak! A jak zareagowali fani artystki?

Aga, super masz kolor włosów.

Fenomenalny fryz.

W każdym kolorze wyglądasz super - pisali.

Przypomnijmy, jak jeszcze niedawno wyglądała Chylińska.

Zmiana na plus?