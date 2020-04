Katarzyna Pakosińska opowiedziała o małżeństwie z Gruzinem. Aktorka ma swoje sposoby na rozwiązywanie konfliktów

Katarzyna Pakosińska już od trzech lat pozostaje w szczęśliwym małżeństwie z gruzińskim dziennikarzem, Iraklim Basilaszwilem. Chociaż aktorka i jej ukochany wzięli ślub w Gruzji, to na stałe zamieszkali w Polsce. Pomimo tego, że ich związek należy do udanych, pewne konflikty wydają się być nie do uniknięcia. Artystka kabaretowa opowiedziała o sposobach na ich rozwiązywanie.

Katarzyna Pakosińska opowiedziała o małżeństwie

Katarzyna Pakosińska wyszła za mąż w sierpniu 2017 roku. Chociaż starała się swój ślub utrzymać w tajemnicy, to ceremonia została przypadkowo nagrana przez polskich turystów w Mcchecie, a wideo obiegło internet. Trudno się więc dziwić, że aktorka nie przepada za dzieleniem się z mediami swoją prywatnością. Czasami zdarza jej się jednak zrobić wyjątek. Tym razem pretekstem do rozmowy "Świata i ludzi" z artystką była wielokulturowość jej małżeństwa. Pakosińska opowiedziała o tym, jak udaje jej się rozwiązywać konflikty:

Kryzysy, które się pojawiają, rozwiązujemy a to po włosku, a to po gruzińsku. Głośno w moim przypadku. Albo w trzydniówce pełnej ciszy - na sposób kaukaski. Zawsze wychodzimy z nich mądrzejsi i lepsi - wyznała.

Jak widzimy, artystka kabaretowa ma dwa skrajne sposoby na pogodzenie różnic kulturowych. Najważniejsze jednak, że są skuteczne.

Katarzyna Pakosińska spędza czas w domu

Ostatnie tygodnie aktorka spędza w domowym zaciszu ze swoim ukochanym mężem. Ten wolny czas postanowiła przeznaczyć na... remont.

Dzień dobry. Trzymamy się razem, jakoś tak jeszcze pełniej w tej sytuacji... U nas w domu trwający już od dwóch miesięcy remont... Pył, wiszące kable, totalny bałagan, ale na tym własnym wymarzonym kawałku ziemi świeci dla nas słońce. Taki dziś z Pakosi romantyk i wizjoner. Z uśmiechem! - napisała na Instagramie.

Jak myślicie, czy remontowa sytuacja także wymaga od aktorki umiejętności rozwiązywania konfliktów?