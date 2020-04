Pod koniec ubiegłego roku Selena Gomez wróciła do muzyki. Gwiazda zaprezentowała światu dwa single "Lose You To Love Me" oraz "Look At Her Now". Oba nawiązywały do jej wieloletniego związku z Justinem Bieberem. Przypomnijmy, że para ostatecznie rozstała się w 2018 roku. Kilka miesięcy później Kanadyjczyk wziął ślub z Hailey Baldwin.Selena bardzo to przeżyła i w efekcie trafiła do szpitala psychiatrycznego.

Selena Gomez w seksownym wydaniu

Wydawało się, że Gomez przepracowała już rozstanie z Bieberem. Nic bardziej mylnego. W ramach promocji najnowszej płyty kilkukrotnie wracała do tego tematu. Chcąc nie chcąc, sama przylepiła do siebie łatkę "byłej Biebera". Wygląda jednak na to, że powoli chce się odciąć od tego wizerunku. W teledysku do piosenki "Boyfriend" zaprezentowała się jako pewna siebie femme fatale. Na najnowszych zdjęciach z sesji dla magazynu "Interview" także wygląda nieco inaczej.

W odróżnieniu od swoich koleżanek z Disney Channel, Selena Gomez nigdy nie starała się być na siłę seksowna. Tym razem stanęła jednak przed obiektywem w skąpych kreacjach i mocnym makijażu. Pazura miały dodać jej ubrudzone ciemnym smarem uda i wyzywające pozy. Zdania internautów są podzielone. Zagorzali fani piosenkarki są oczywiście zachwyceni jej kolejnym wcieleniem, ale nie brakuje też osób nieprzekonanych. Trudno się im dziwić. W ostatnim czasie wizerunek piosenkarki jest bardzo niespójny. Mamy wrażenie, że nie była w pełni gotowa na swój wielki powrót.

Czyżby seksowna i lekko wyzywająca sesja była zapowiedzią nowego rozdziału w karierze Seleny? Chętnie to zobaczymy! Gomez jest w show-biznesie od dziecka. Zasługuje na to, by przestać być kojarzoną wyłącznie z rozstaniem z Bieberem. Nowy, wyrazisty wizerunek i radiowe hity na pewno jej w tym pomogą.