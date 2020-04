Książę Harry zrezygnował nie tylko ze swojego tytułu. Porzucił też nazwisko - wyciekły oficjalne dokumenty

Książę Harry, wycofując się z bycia członkiem rodziny królewskiej, musiał pożegnać się z wieloma rzeczami. Świadomie zrezygnował z tytułu "jego królewskiej mości", jednak to nie koniec zmian. Książę postanowił zrzec się również rodowego nazwiska Mountbatten-Windsor, którym szczycą się potomkowie rodziny królewskiej.

Książę Harry rezygnuje z nazwiska

Harry razem ze swoją żoną Meghan Markle postanowił zaangażować się w różne projekty biznesowe. Do brytyjskich mediów trafiły dokumenty z rejestracji jednej z fundacji (byłego) księcia - Travalyst. Okazuje się, że Harry nie tylko pominął należny mu do tej pory tytuł "HRH" ("his royal highness"), ale również własne nazwisko. W oficjalnych dokumentach podpisał się w następujący sposób:

Harry Karol Albert Dawid, książę Sussex

Dane księcia Harry'ego w fundacji Travalyst Limited Fot. Companies House.gov.uk

Nazwisko Mountbatten-Windsor przysługuje wszystkim potomkom królowej Elżbiety II i księcia Filipa. Harry do tej pory raczej z niego nie korzystał, choć również je nosi. W oficjalnych dokumentach (np. będąc jeszcze w armii) podpisywał się "kapitan Harry Wales". Zwyczaj ten zarzucił po ślubie z Meghan Markle, teraz jednak jak widać, wciąż nie korzysta ze swojego nazwiska.

Książę Harry uruchomił inicjatywę Travalyst w 2019 roku. Ma ona wspierać zrównoważoną turystykę. Do tego projektu dołączyły już światowe i znane marki turystyczne, takie jak portal Booking.com, SkySkaner czy TripAdvisor.

Dodatkowo książęca para postanowiła założyć organizację charytatywną, którą nazwała Archewell (od imienia ich syna Archiego). Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie ruszy fundacja, ponieważ książęca para przyznała, że plany pokrzyżowała im trudna sytuacja na świecie. Pod tą samą nazwą już niedługo wystartuje też marka Sussexów, która zastąpi Sussex Royal (jak pamiętamy, królowa Elżbieta II zabroniła wnukowi oraz jego żonie korzystania z tej nazwy).

Najwyraźniej Meghan i Harry poważnie potraktowali odejście z rodziny królewskiej i okazuje się, że mają wiele pomysłów na pozyskiwanie środków do życia. Cały czas w mediach pojawiają się pogłoski, że Meghan planuje wrócić do swojego zawodu, czyli aktorstwa. Ma już za sobą pierwsze sukcesy, bowiem charytatywnie udzieliła swojego głosu w dokumencie Disneya o wędrówce słoni.