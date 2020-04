Kariera Wiktorii Gąsiewskiej w ostatnim czasie nabiera tempa - młoda aktorka pracuje nie tylko przy filmach i serialach, ale również w modelingu. Niedawno została twarzą kampanii Violi Piekut i prezentowała jej najpiękniejsze kreacje - w tym suknie ślubne. Jednak zdjęcia, którym ostatnio pochwaliła się na swoim Instagramie, jeszcze nie widzieliśmy. Zaprezentowała się w przepięknej sukni, która idealnie pasuje do jej urody.

Wiktoria Gąsiewska w sukni ślubnej

Kreacja, którą możemy podziwiać jest wykonana z lekkiego tiulu. Gorset ozdobiony jest koronką, a największą uwagę przyciągają odkryte plecy aktorki. Choć to nie pierwsza suknia ślubna, którą zaprezentowała Wiktoria, to trzeba przyznać, że zdecydowanie jest to kreacja, w której wygląda najlepiej.

Pod zamieszczonym postem pojawiło się wiele komentarzy internautów. Podobnie jak my, nie mogą wyjść z podziwu.

Ale śliczna jak z bajki.

Oglądając tak piękne zdjęcia, to chyba w nocy dziś nie zaśnie nikt.

Wyglądasz zjawiskowo w tej kreacji.

Mega Wika, po prostu anioł - czytamy.

Wiktoria Gąsiewska w kampanii Violi Piekut prezentowała się również w sukniach wieczorowych. Niektóre zdjęcia możemy zobaczyć na jej profilu instagramowym i warto przypomnieć, że na podium zasługuje również czarna suknia z piórami (zobaczycie ją w nagraniu poniżej).

Zobacz wideo Wiktoria Gąsiewska twarzą kampanii Violi Piekut

Wiktoria Gąsiewska - kariera

Wiktoria Gąsiewska zaczęła karierę we wczesnych latach swojego życia. Już jako mała dziewczynka wystąpiła w filmie "Katyń" Andrzeja Wajdy. Później gościła w serialu "Rodzina zastępcza", jednak to "Rodzinka.pl" dała jej największą popularność. Wzięła udział również w dwóch programach rozrywkowych: "Taniec z gwiazdami" i "Dance, Dance, Dance". Ostatnio na Netfliksie pojawił się slasher z jej udziałem pt. "W lesie dziś nie zaśnie nikt", w którym wystąpiła u boku Julii Wieniawy.