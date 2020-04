Kamil Bednarek zmienia wizerunek na dojrzalszy. Wokalista zapuścił brodę i wąsy

Kamil Bednarek zdobył sławę w 2010 roku, kiedy wziął udział w trzeciej edycji programu "Mam Talent". Ostatecznie zajął drugie miejsce w finale, jednak biorąc pod uwagę jego popularność śmiało można uznać, że jest największym zwycięzcą wszystkich sezonów programu.

Bednarek do Barona: "Przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli"

Kamil Bednarek po kolejnej metamorfozie

Na przestrzeni lat Kamil Bednarek zdążył już przyzwyczaić swoich fanów do charakterystycznej fryzury, czyli dredów. Rok temu postanowił je jednak ściąć. Okazuje się, że metamorfoza muzyka nadal trwa. Ostatnio 28-latek pochwalił się kolejnymi zmianami w swoim wyglądzie. Tym razem zapuścił brodę i wąsy. Jeszcze nigdy nie widzieliśmy go w takim wydaniu.

Kamil Bednarek Instagram/kamilbednarek

Co stoi za decyzją Bednarka? Być może ze względu na domową izolację artysta pozwolił sobie nieco pofolgować i odłożył maszynki do golenia na bok. Niewykluczone też, że jego metamorfoza wiąże się z wydaniem nowej płyty. Krążek ma być dojrzalszy od poprzednich. Za kilka miesięcy muzyk rusza też w trasę koncertową #Inaczej Tour 2020. Najprawdopodobniej nie zobaczymy go więc w zaplanowanym na jesień kolejnym sezonie programu "The Voice of Poland". Trzeba przyznać, że Bednarek nie zabawił za długo na fotelu jurora (jeden sezon). Bardzo możliwe, że w show zabraknie też Margaret. Przypomnijmy, że wokalistka zawiesiła karierę.

Kamil Bednarek nieco zaskoczył nas swoją metamorfozą. Ciekawe, jak długo będzie zapuszczał zarost? Do brody Hagrida jeszcze trochę mu brakuje. ;-)