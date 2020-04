Katarzyna Skrzynecka nie ukrywa, że rodzina jest dla niej najważniejsza. W każdej sytuacji staje w obronie najbliższych, czyli męża i córki. Na początku marca tłumaczyła, dlaczego Marcin Łopucki przyszedł na pogrzeb Pawła Królikowskiego w dresach i sportowych butach, a kilka miesięcy wcześniej dyskutowała z internautami, którzy zarzucili jej, że retuszuje twarz córki Alikii Ilii. Tym razem pokazała, jak spędzali święta wielkanocne.

Katarzyna Skrzynecka z rodziną

Zdjęciami z tych wyjątkowych dni pochwaliła się na Instagramie. Okazuje się, że do Łopuckich dołączyła także córka trenera, Paula. Urodziła się, gdy miał on 21 lat. Jednak rodzinne szczęście nie trwało długo - jego żona podjęła decyzję o rozstaniu. Łopucki do tej pory utrzymuje z dziećmi (ma jeszcze syna Dawida - bliźniaka Pauli) dobre stosunki. Także Katarzyna Skrzynecka, z którą ożenił się w 2009 roku, ma z nimi ciepłe relacje.

Wielkanoc na balkonie. A z Teściem w Bydgoszczy i resztą Rodziny oraz Przyjaciół widzimy się przez ekran: telefonu, tabletu - co tam kto ma. ZDROWIA WSZYSTKIM - napisała Skrzynecka.

Internauci zostawili wiele miłych słów pod ich adresem i również złożyli życzenia dla całej rodziny:

Z tego, co dowiadujemy się z profilu Pauli, studiuje ona kosmetologię i kocha psy. Często też wyjeżdża na wakacje z tatą i jego rodziną, co świadczy o tym, że są ze sobą blisko, a dziewczyna w pełni akceptuje Katarzynę Skrzynecką. Zresztą aktorka nie ukrywa, że pokochała córkę swojego męża i chętnie zostawia pod jej zdjęciami komplementy oraz miłe słowa.