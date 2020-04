Polacy już od miesiąca izolują się w domach. Takie środki mają przyspieszyć nam powrót do normalności. Do zaleceń rządu stosują się również gwiazdy, w tym Michał Żebrowski z żoną Olą. W tym czasie partnerka aktorka jest jeszcze bardziej aktywna na Instagramie. Jej ostatnio zdjęcie odbiło się sporym echem w sieci, a to dlatego, że internauci nie mogli się na nim dopatrzeć ciążowego brzuszka.

Michał Żebrowski na szalonej randce z żoną

Michał Żebrowski w codziennym wydaniu

Jak pewnie sami dobrze wiecie, domowa izolacja rządzi się swoimi prawami. W godnie domowników większość z nas prędzej czy później rezygnuje z makijażu i przykładania szczególnej wagi do ubioru. Jak się okazuje, Michał Żebrowski ma podobne podejście do tego temu. Żona aktora wrzuciła na swój profil na Instagramie zdjęcie ukochanego w codziennej stylizacji. Składa się z ona ze szlafroka, kamizelki, butów sportowych i czapki z daszkiem.

Michał Żebrowski w codziennej stylizacji Instagram/zebrowski.michal

Pomieszanie z poplątaniem, ale z pewnością jest mu wygodnie. O to chyba chodzi, prawda? Naszym zdaniem ta dość oryginalna stylizacja nie odbiera uroku Żebrowskiemu. Swoją drogą, dobrze wiedzieć, że gwiazdor "Na dobre i na złe" ma do siebie takie dystans.

Przypomnijmy, że Żebrowscy oczekują narodzin kolejnego dziecka. Para ma już dwóch synów Franciszka i Henryka.