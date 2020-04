Maja Bohosiewicz stara się być jak najbliżej swoich obserwatorek na Instgaramie, dzieli się z nimi wieloma swoimi pomysłami, również tymi dotyczącymi jej patentów na zdrowy styl życia. Ostatnio poinformowała, że zamierza wziąć się za siebie i rozpocząć dietę 8-godzinną, która polega na robieniu aż 16-godzinnych przerw pomiędzy posiłkami. Część fanów jest pod wrażeniem jej odwagi i razem z nią chce przejść na ostrą dietę, jednak są i tacy, którzy mają wątpliwości co do jej nowej metody. Co ciekawe, na takiej samej diecie jest Jennifer Aniston.

Maja Bohosiewicz odchudza się dietą 8-godzinną

Maja Bohosiewicz o swoim nowym pomyśle poinformowała na Instagramie.

(...) Od jutra zaczynamy nasz #MokraBohoPacha challenge (nazwę wymyśliliście wy podczas live!) i ustaliłyśmy, co następuje: okna żywieniowe 8h (16h niejedzenia), codzienny trening, dobre myśli -ZDROWE POSIŁKI wpisywane w aplikacje YAZIO, albo inną, ale żeby mieć kontrolę. Dużo wody -wsparcie - wspólne live z uczestniczkami, ale musimy ustalić godzinę, bo to cykliczne - czytamy pod postem.

Spora rzesza fanek jest pod wrażeniem zapału Mai i przyłącza się do jej wyzwania, jednak nie brakuje i takich, które są zaniepokojone jej metodą.

To 8 h to hiper głupie. Czyli jak wstaje o 7, to ostatni posiłek jem o 15? To co, idę spać o 17? - spytała jedna z internautek.

Maja nie zwlekała z odpowiedzią i zachęciła internautkę do głębszego zbadania tematu.

Nie wiem, czego nie rozumiesz. Okno żywieniowe nie wpływa na godzinę twojego snu. Poczytaj o tym - odparła Bohosiewicz.

Maja Bohosiewicz instagram.com/majabohosiewicz/

Dieta 8-godzinna. Zasady, wady i zalety

Dieta 8-godzinna zakłada, że organizm powinien przyjmować pokarmy w określonych ramach czasowych w ciągu doby, a w tym przypadku okno żywieniowe wynosi 8 godzin. W ciągu pozostałych 16 godzin nie powinno się przyjmować żadnych pokarmów, oprócz neutralnych płynów jak woda, czy kawa i herbata bez dodatków.

Taki model żywienia wzmacnia układ odpornościowy, dodaje więcej energii, sił witalnych i pomaga zahamować namnażanie się szkodliwych wolnych rodników. Dieta może skutkować już, gdy stosuje się ją 3 dni w tygodniu, jednak ma również swoje wady. Może prowadzić to do konsumpcji nadmiernej ilości energii, co blokuje proces odchudzania. Co więcej, zachowanie 16-godzinnego postu może sprawiać niemałe problemy. Skracanie okna żywieniowego do 4-6 godzin w celu uzyskania szybszych efektów jest jeszcze bardziej ryzykowne. Prowadzi to bowiem w niektórych przypadkach do zaburzeń gospodarki hormonalnej, osłabienia odporności oraz zaburzeń nastroju. Warto mocno się zastanowić, zanim zdecydujemy się jej podjąć, a przede wszystkim skonsultować to z lekarzem, który oceni, czy organizm jest na nią gotowy.

