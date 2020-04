Misiek Koterski i Marcela Leszczak zażegnali kryzys i spędzili razem święta. "Odczuwam ogromną wdzięczność za wszystko, co mam"

Związek Miśka Koterskiego i Marceli Leszczak przechodził ostatnio dosyć poważny kryzys (para na pewien czas się rozstała). Wszystko jednak wskazuje na to, że został on już zażegnany. Mimo zerwania, postanowili dać sobie kolejną szansę, a zakochani na nowo chwalą się swoim szczęściem.

Misiek Koterski spędził święta z Marcelą Leszczak

Aktor zamieścił ich wspólne, rodzinne zdjęcie, razem z synkiem Fryderykiem. Okazuje się, że właśnie w takim składzie spędzali święta wielkanocne. Choć byli tylko we trójkę, to powodów do szczęścia im nie brakowało. W końcu w swoim towarzystwie czują się najlepiej:

Te święta nie są dla nas wszystkich łatwe, ale i tak odczuwam ogromną wdzięczność za wszystko, co mam - napisał aktor.

Zdjęcie skomentowało wielu internautów i nie zabrakło miłych słów.

Cudowni jesteście.

Piękna rodzinka razem.

Misiek, najważniejsze, że razem - komentują fani.

Związek Marceli Leszczak i Miśka Koterskiego

Ich miłość rozkwitła bardzo szybko. Marcela i Misiek poznali się w noc sylwestrową w 2016 roku. Ogłosili, że spodziewają się dziecka, zaledwie kilka miesięcy od pierwszego spotkania. Na świat przyszedł Fryderyk - oczko w głowie rodziców. Aktor wielokrotnie powtarzał, że ukochana i syn są dla niego całym światem. Doniesienia o rozpadzie ich relacji pojawiły się w mediach jesienią 2019 roku. Okazuje się jednak, że zakochani nie mogli długo bez siebie wytrzymać. Zaledwie po kilku miesiącach, bo już na początku marca, para znów do siebie wróciła. Marcela w jednym z wywiadów wyznała, że obecność aktora w domu na nowo zbliżyła ich do siebie, sugerując, że powodem rozstania były obowiązki zawodowe Miśka. Modelka twierdzi, że podjęła świadomą decyzję o powrocie, która nie jest podyktowana wyłącznie dobrem dziecka.