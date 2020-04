Maciej Stuhr przeprowadzi się na wieś i całkowicie odmieni swoje życie? "Zrobiłem tyle kariery, ile chciałem"

Maciej Stuhr w rozmowie z portalem Vogue.pl zdobył się na szczere wyznanie. Aktor i reżyser przyznał, że nie wie, jak epidemia COVID-19 wpłynie na jego dalszą przyszłość. Bierze jednak pod uwagę różne scenariusze, również taki, że zamieszka na wsi i zawiesi karierę.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Stuhr komentuje zachowanie posłanki Lichockiej

Maciej Stuhr o wiejskim życiu

W rozmowie z Aleksandrą Boćkowską Maciej Stuhr nie krył, że ma za sobą bardzo intensywny i pracowity czas. W czasie panującej epidemii, ku zaskoczeniu wielu osób, nie jest więc aktywny w mediach społecznościowych. Aktor postanowił bowiem nieco odpocząć.

Mam za sobą bardzo intensywny rok. Nakręciłem trzy seriale, trzy filmy fabularne, wyreżyserowałem dwa filmy ze studentami z Warszawy i spektakl „Inni ludzie” ze studentami we Wrocławiu, obroniłem doktorat. Bardzo więc potrzebowałem czasu, kiedy mógłbym przez chwilę nie pracować, pobyć z najbliższymi, zmierzyć z własnymi myślami, poczytać - powiedział.

Aktor przyznał przy tym, że ma zawodowe plany na najbliższą przyszłość i myśli o wystawieniu kolejnego spektaklu. Co ciekawe, dodał, że bierze pod uwagę, że jego przyszłość może potoczyć się bardzo różnie. Być może przez epidemię i kryzys ekonomiczny również jego życie będzie musiało diametralnie się zmienić.

Mnie się wydaje, że jestem dość bliski odpowiedzi na swoje pytania, ale przecież nie wiem, jak głęboko sięgnie ten kryzys, jak uderzy w nas wszystkich i – czy niezależnie od dzisiejszych odpowiedzi – nie trzeba będzie meblować życia na nowo. Mam przy tym ogromne szczęście, że zrobiłem tyle kariery, ile chciałem. Gdyby okazało się, że mam teraz zacząć wiejskie życie, nie byłoby to dla mnie niewyobrażalnym nieszczęściem - wyznał.

Myślicie, że aktor faktycznie może porzucić swoje dotychczasowe życie i rozstać się z kinem oraz teatrem? My mamy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Wydaje się bowiem, że Maciej Stuhr jako artysta ma nam jeszcze wiele do zaoferowania.