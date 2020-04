Anna Dereszowska pokazała figurę w sportowym stroju. "Bogini!". Uwagę zwraca również zabawny przedmiot w tle

W święta zazwyczaj pozwalamy sobie na więcej. W końcu to okazja, aby móc zjeść wszystkie smaczne potrawy, które gotujemy bardzo rzadko, a niekiedy i raz w roku. Jednak trzeba pamiętać, aby wielkanocne przysmaki dozować sobie z umiarem, a najlepiej dodać do tego aktywność fizyczną. Mimo że siłownie są zamknięte, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać nawet prosty trening w domu. Wie o tym między innymi Ania Dereszowska, która po świątecznym śniadaniu zabrała się za spalanie zbędnych kalorii.

Zobacz wideo Anna Dereszowska jest bardzo blisko ze swoim tatą:

Anna Dereszowska w sportowym stroju

Aktorka udostępniła na swoim Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w stroju do treningu. Dwuczęściowy komplet odsłonił jej brzuch, więc możemy się przekonać, że 39-latka jest naprawdę w świetnej formie! Uwagę zwraca również przedmiot w tle, który Dereszowska zaznaczyła czerwonym kółkiem. Jeśli przybliżycie to miejsce, zobaczycie, że to... piłka z wizerunkiem Roberta Lewandowskiego!

Poćwiczone! Z Anną Lewandowską i jak się okazało z Robertem Lewandowskim. A teraz, z mniejszymi wyrzutami sumienia zjem mazurka. Ale jutro też wstanę o 8 i się skatuję! Obiecuję! Dobrego dnia! - czytamy w opisie zdjęcia.

Zmagania aktorki doceniła nawet sama Lewa! Fani za to podziwiali świetną figurę swojej idolki.

Cudnie. PS. Ja właśnie zajadam się mazurkiem - skomentowała trenerka.

Bogini!

Brawo Ty!

A Wy już spaliliście kalorie ze świątecznego mazurka?