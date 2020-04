Paulina Sykut-Jeżyna podzieliła się rodzinnym zdjęciem. Córkę pokazuje, ale męża rzadko. Fani: Mała ewidentnie podobna do ojca

Instagramy gwiazd zalała cała fala świątecznych zdjęć. Polscy celebryci pokazali swoje skromne w tym roku wielkanocne stoły, wypełnione jedzeniem koszyczki oraz rodzinne fotografie. Niektórzy z nich na co dzień starają się trzymać swoich bliskich z dala od błysku fleszy i zainteresowania mediów, jednak przy okazji świąt robią wyjątek. Podobnie było w przypadku Pauliny Sykut-Jeżyny, która pokazała zdjęcie ze swoją rodzinką.

Zobacz wideo Mała Róża pomalowała swoją mamę kredkami:

Paulina Sykut-Jeżyna z córką i mężem

Prezenterka telewizyjna udostępniła na swoim Instagramie rodzinną fotkę. Tak, jak córkę Różę często pokazuje w mediach społecznościowych, to męża Piotra niekoniecznie. Z okazji świąt postanowiła więc przypomnieć swoim obserwatorom, jak wygląda. Przy okazji złożyła im wielkanocne życzenia.

Wszystkiego, co dobre! Zdrowia i miłości - napisała krótko.

Gwiazda na zdjęciu wygląda kwitnąco. Widać, że mimo nietypowych świąt jej rodzina jest bardzo szczęśliwa. Mała Róża ma na sobie urocze królicze uszy, które przypominają nam o przesłodkim zdjęciu córki Kasi Tusk. Blogerka przebrała ją za wielkanocnego króliczka!

Fanom Pauliny oczywiście spodobało się rodzinne zdjęcie. Niektórzy z nich zauważyli, że mała Róża jest podobna do swojego taty.

Pięknie razem wyglądacie.

Piękna fotka, prawdziwa i szczęśliwa rodzina, tak trzymać.

Mała ewidentnie podobna do ojca - pisali.

A według Was, do kogo Róża jest bardziej podobna? Do mamy Pauliny czy taty Piotra?