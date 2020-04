Zarośnięty Sławomir złożył fanom życzenia. Z brodą trudno go rozpoznać. Fani: Czy to ty?

Tegoroczne święta są zupełnie inne od tych, które znamy. Wielu Polaków do wielkanocnego stołu zasiadło w nieco okrojonym gronie. U polskich gwiazd jest podobnie, dlatego ich życzenia są wyjątkowo poruszające. Na Instagramie zaroiło się od ciepłych słów oraz świątecznych zdjęć. Właśnie takim pochwalił się Sławomir, który dodatkowo zaskoczył swoich obserwatorów. Muzyk zapuścił brodę!

Sławomir ma brodę

Sławomir Zapała udostępnił na swoim Instagramie świąteczne zdjęcie z żoną. Widzimy ich siedzących przy wielkanocnym stole i bardzo elegancko ubranych. Kajra jak zwykle wyglądała pięknie, ale tym razem to muzyk disco polo skradł całą uwagę. Wszystko przez to, że zapuścił brodę. Do tej pory widzieliśmy go tylko w wąsach, więc taki wizerunek jest dla jego fanów sporym zaskoczeniem.

Internauci nie dowierzali i pytali swojego idola, czy to naprawdę on!

Sławomir, czy to ty?

Ty masz brodę!

Super wyglądasz z brodą!

Sławomir, to ty? - pisali.

Muzyk w poście złożył również świąteczne życzenia swoim fanom.

A wszystkim Wam Kochani miłości, zdrowia i prawdziwej radości, jaka płynie ze Zmartwychwstania Pana. Mocno Was całujemy Sławomir & Kajra - czytamy.

Was również zaskoczyła metamorfoza Sławomira? Jesteście za wąsami czy brodą?