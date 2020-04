Roksana Węgiel zachwyca bez makijażu. W tak naturalnym wydaniu 15-latki jeszcze nie widzieliśmy. Spójrzcie na te piegi!

Roksana Węgiel jest znana ze swoich wygładzonych włosów i nieskazitelnej cery. Jak większość z nas przebywa jednak teraz w zaciszu domowym, gdzie trudno o profesjonalną sesję zdjęciową. Pochwaliła się zatem fotkami z rozwianym włosem i piegami na nosie. I jest naprawdę pięknie.

Roksana Węgiel bez filtrów i makijażu

Wreszcie widać, że Roxie naprawdę nadal ma 15 lat. Pomalowała tylko rzęsy, ale to wystarczyło - efekt jest wyjątkowy. Wyraźnie widać, że nos i policzki usiane ma drobnymi piegami (ślicznie!), a w towarzystwie żółtych tulipanów efekt ten jest jeszcze piękniejszy. No i oczywiście nie tylko my jesteśmy tego zdania. Roksana może liczyć na tysiące swoich fanów. Ci nie tylko dziękują za świąteczne życzenia, ale też zwracają uwagę na naturalny urok młodziutkiej gwiazdy:

Ale śliczna!

Omg, jaka cudna.

Ale piękność.

W takiej wersji Roksana Węgiel mogłaby nam pokazywać się o wiele częściej - i chyba jest na to szansa, bowiem na InstaStories wokalistki trafiło jeszcze jedno zdjęcie. Roxie spodobały się lekko pofalowane włosy na tyle, że zrobiła sobie jeszcze jedną fotkę, którą znajdziecie w naszej galerii.

Roksana Węgiel zmienia wizerunek?

Znakiem rozpoznawczym Roxie do tej pory były zupełnie proste włosy i lekki, ale jednak zakrywający co nieco makijaż. Jednak w ostatnich tygodniach mogliśmy zobaczyć, jak nastolatka eksperymentuje ze swoim wyglądem. Pojawiły się warkoczyki przy grubym kucyku, same warkoczyki z kolorowymi pasmami, a nawet sam kucyk. Przyznacie, że jak na gwiazdę, która dała się poznać bardzo rozpoznawalnym wizerunkiem, to naprawdę niezłe zmiany. Teraz jak widać przyszedł czas na lekkie fale. No i te piegi - nie możemy wyjść z podziwu. Jak wam się podoba taka wiosenna Roksana?