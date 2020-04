Zakochany Baron wyznaje miłość Blance na Instagramie. "Jestem wdzięczny wszechświatowi, że Blania pojawiła się w moim życiu"

Związek Blanki Lipińskiej i Barona to jedna z bardziej gorących relacji w polskim show-biznesie. Para początkowo ukrywała swój związek, jednak jak wyszło na jaw, że się spotykają, zasypują nas wspólnymi zdjęciami, relacjonując tym samym domową sielankę. Do tej pory zdecydowanie bardziej aktywna była Blanka, ale tym razem to Baron pokusił się o pełen intymnych wyznań post. Przy okazji pokazał swoje nowe mieszkanie.

Baron wyznaje miłość Blance na Instagramie

To pierwsze święta Wielkiej Nocy, które Baron spędzi w swoim nowym mieszkaniu w Warszawie. To dla niego wyjątkowy czas również ze względu na związek z Blanką Lipińską. Na Instagramie zamieścił ich wspólne zdjęcie z nowego lokum. Przy okazji zasugerował, że Blanka zdążyła się już do niego wprowadzić. Nie zabrakło też intymnych wyznań pod adresem ukochanej.

To pierwsze Święta, które spędzam w swoim domu w Warszawie. Jestem wdzięczny wszechświatowi, że Blania pojawiła się w moim życiu i nie muszę spędzać samotnie dzisiejszego dnia, ani każdego kolejnego. W ten magiczny czas wysyłam Ci dużo miłości, ciepła, zdrowia i radości! Zapraszam Cię do mojego domu, mojej przestrzeni, azylu. Rozgość się wygodnie na kanapie, tylko nie ruszaj gitar - pisze zakochany Baron na Instagramie.

Patrząc na obszerne relacje Blanki i Barona na Instagramie wnosimy, że ich związek wszedł już na kolejny ważny etap. My już tylko odliczamy do ich wspólnej okładki. Myślicie, że się skuszą?

